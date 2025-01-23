企業列報未實現損失 五樣態

財政部北區國稅局近日提醒，營利事業在申報所得稅時，應依規定列報經營本業及附屬業務所發生的成本及費用，必須符合「已實現」原則，但有五種例外可排除在外。

北區國稅局表示，根據「營利事業所得稅查核準則」規定，營利事業損失在未實現情況下，僅部分特殊情況可列報費用或損失，主要包括五大類。第一，符合所得稅法規定，因短期投資的有價證券進行估價所產生的跌價損失，可以列報。

未實現損失與費用可列報的五大類型 圖／經濟日報提供

第二，因存貨市價下跌而產生的損失；第三，職工退休金準備、退休基金或勞工退休準備金；第四，符合查核準則規定的備抵呆帳；第五，若有其他法律規定或經財政部專案核准，也可列報未實現損失或費用。

國稅局強調，除上述特殊情況外，營利事業在經營本業及附屬業務過程中所產生的未實現損失或費用，均不得列報，企業若未依規定列報，可能面臨補稅或罰款的風險。

國稅局表示，營所稅查核準則規定，企業列報費用與損失，原則上僅以實現者為限，最常見錯誤是當企業因業務爭議進入商業訴訟時，尚未判決確定的賠償或損失，就屬於「未實現」，不可申報為損失，必須等到法院判決確定後，才能依法列報。

舉例來說，甲公司辦理2022年營所稅結算申報，因產品開發設計爭議，須賠償國外公司3億元，甲公司將賠償款列為「其他損失」。

甲公司主張，這筆損失是基於2021年與國外公司間的商業糾紛仲裁判斷結果而認列，經國稅局查核發現，甲公司在仲裁判斷後，已另行提起撤銷仲裁判決訴訟，且並未支付任何賠償金，因此該案尚未有最終判決結果。

由於法院裁判尚未確定，這筆賠償屬於「未實現損失」，依據查核準則規定，不可列報為損失項目，國稅局依法將這項損失剔除，並要求補稅。

國稅局呼籲，營利事業在申報時，務必遵守相關法規，以免因申報錯誤遭剔除補稅，影響企業運作，若有疑問，也可向國稅局或專業會計師諮詢，確保申報內容合乎規定，降低稅務風險。