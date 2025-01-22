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CFC申報四大重點查核 勤業眾信曝申報攻略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信專家給出申報重點，以免納稅人踩雷。業者提供
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個人CFC制度已於2023年1月1日正式實施，2024年5月將迎來第一次申報，國稅局日前宣布將對2023年度CFC申報案件展開四大類查核作業。勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏提醒，納稅義務人應檢視申報內容，若有缺漏應及時補正，避免受罰。

陳建宏說明，個人持有設於低稅負國家或地區的境外公司，應將該公司申報為CFC，並提交持股架構圖、會計師簽證的財務報表，根據計算的CFC所得，若該所得與其他海外所得合計超過新台幣100萬元，需納入基本所得額，即使符合CFC豁免規定，也必須如期完成申報，並附上相關證明文件。

國稅局查核的四大類CFC申報案件包括，第一，未申報或漏報CFC營利所得。依規定，個人及其關係人若持有低稅負國家或地區的企業超過50%股份，或具有重大影響力，該企業即為CFC，應申報相關資料，例如持股明細表、CFC營利所得計算表，未如實申報可能導致漏稅罰款。

第二，若CFC符合在當地有實質營運活動以下條件、當年度盈餘低於新台幣700萬元，可豁免適用CFC制度，但要注意判斷「實質營運」需檢視收入結構，被動收入如股利、利息、權利金等比例需低於10%；個人及其家屬控制的所有CFC合計盈餘若超過700萬元，則無法適用豁免。

第三，CFC盈餘與營利所得計算是否正確，申報時應依財務會計準則正確計算稅後淨利與相關調整項目，如投資損益的計算、金融工具的公允價值調整，應按規定提交文件，確保數據準確無誤。

第四，CFC虧損可在10年內抵扣盈餘，但需檢附關係人結構圖、財務報表等完整文件、正確填報虧損扣除申報表，文件不齊或計算錯誤可能影響虧損抵扣資格。

陳建宏建議，2023年申報CFC的納稅人應盡速檢視申報案件是否涉及國稅局查核重點。如果發現有未申報或短漏報情形，在未被檢舉或查核前，應主動向主管機關申報並補稅，方可適用稅法第48條之1「免罰加計利息」規定。

陳建宏說，CFC制度涉及豁免判斷及所得計算，專業性高，建議有疑問者盡早尋求稅務專家協助，以免日後面臨補稅及罰款。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳建宏。業者提供
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