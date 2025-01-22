去年賣地別忘記申報「移轉現值」 逾期將以今年現值計算

春節即將到來，新竹市稅務局提醒去年訂立契約出售土地的民眾，務必要在30天內申報土地移轉現值，並於2月3日前完成申報，若逾期辦理將無法適用2024年度的公告現值來計算土地增值稅，將以收件日當期的公告現值為準。

新竹市稅務局說明，土地公告現值是土地移轉時，計算土地增值稅的依據，若民眾於去年12月31日訂立契約出售土地，務必要在30天內申報土地移轉現值，即於今年1月29日（適逢春節連假，順延至2月3日）前完成申報，如此可才可適用2024年度的公告現值來計算土地增值稅，若逾期30天申報，則以受理申報收件日當期的公告現值為準。

稅務局強調，房屋稅差別稅率2.0自去年7月1日起實施，並將於今年5月開徵，計徵方式由原來的按月計徵改為按年計徵，以每年2月末日為納稅義務基準日。此外，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬須辦妥戶籍登記，自住房屋必須於今年3月24日（原定3月22日，適逢假日順延）前完成戶籍登記並申報，才能適用自住優惠稅率。

此外，為鼓勵民眾辦理委託轉帳代繳稅款，凡是定期開徵的牌照稅、房屋稅及地價稅均可申請約定轉帳代繳，只要在開徵前2個月提出申請，當期即可適用。牌照稅需於今年1月31日、房屋稅需於2月28日、地價稅則需於8月31日前完成申請，逾期申請者將自申請次年期開始適用。民眾可至新竹市稅務局網站申請。

同時為響應節能減碳政策，自即日起舉辦「新竹市電子稅單e環保」抽獎活動，只要在11月30日前申辦使用牌照稅、房屋稅、地價稅電子稅單、電子轉帳通知及繳納證明，並驗證成功者，就有機會獲得價值500元的環保綠點5萬點，多車族也可在牌照稅開徵前2個月，向車籍所在地的地方稅稽徵機關提出申請，將同一轄區內所有車輛進行歸戶，省時又方便。