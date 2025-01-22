新光金控前董事長吳東進 涉嫌背信被起訴
新光金控（2888）、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新壽資金、資產，以及旗下「新板傑仕堡」樓面等資源，打造個人名下公司的傑仕堡健身經營的豪華健身房，導致新壽損失9,947萬餘元。
新北地檢署昨（21）日依違反證交法非常規交易及證交法、保險法特別背信罪，起訴吳東進等四名高層，並對吳求刑五年。對此，新光金控表示，本案已進入司法程序，不予評論，並強調「對公司財務、業務無影響」。
本案包括吳東進及新壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓等四人皆遭起訴。檢方認為，吳東進等四人嚴重違反公司治理，破壞金融保險業最重要的信賴基礎，造成新壽近億損失，對新光金及新壽帶來影響甚鉅的重大損害。
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