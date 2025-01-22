新北躍房地合一稅收王

據財政部資料，2024年全國個人房地合一稅收約684.4億元，相較2020年大增約4.7倍，其中新北市是「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，超過2023年台中市的78.7億元，更較五年前同期漲幅逾9.3倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024年央行在8、9月祭出打炒房政策，不僅緊縮銀行在不動產放款資金，且祭出第七波選擇性信用管制，致使全國買氣急凍，惟至今仍少見屋主有明顯降價動作；雖然政府出手抑制過熱房市，但去年房市旺盛買氣，讓政府房地合一稅收相當滋潤，顯見2016年之後取得房產後再轉手的屋主多數獲利不錯。

財政部統計，2024年全國個人房地合一稅收共684.4億元，較2020年漲幅達474.6%；新北市達131.4億元，較五年前大增931.9%，增幅居全國之冠；至於其他都會區，2024年台北市個人房地合一稅達76.8億元，五年增幅也有540.9%。

桃園市去年個人房地合一稅收達86.4億元、五年增幅609.4%；台中市127.7億元，與新北市並列稅收破百億都會區，五年增371.2%；台南市39.8億元，為六都最低，五年增幅245.2%；高雄市97.5億元，五年增379%。

賴志昶分析，新北市包含板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區議題濃厚，不少屋主2016年之後無論是預售或是成屋，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人。