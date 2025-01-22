川普2.0時代 勤業：企業留意四大衝擊

美國總統川普重返白宮，延續「美國優先」政策，透過稅制改革與高關稅政策重塑全球供應鏈，為台灣企業帶來機遇與挑戰。勤業眾信聯合會計師事務所昨（21）日提醒，台灣企業需聚焦關稅衝擊、貿易戰升溫、供應鏈重整及政策不確定性等四大衝擊，靈活應對經濟變局。

川普推動「美國製造」政策，對製造業提供租稅獎勵，勤業眾信總裁柯志賢指出，台灣是美國十大貿易逆差國之一，需謹慎應對高關稅政策，川普延續晶片法案，促使供應鏈分散至美國、東南亞和日本，並揚言取消中國大陸永久正常貿易關係地位，台灣半導體及先進製程產業可望受惠於轉單效應。

台美租稅協定進展是企業布局關鍵。勤業眾信國際租稅負責人徐有德指出，台商在美投資須承受30%扣繳稅率，影響資金匯回意願。若稅率降至10%，將大幅提升台美投資合作的競爭力。

徐有德建議，台商應從三大方向布局，一是評估是否進軍美國，二是關注歐盟與墨西哥貿易協議的潛在機會，特別是已在墨西哥設廠企業，三是掌握中國大陸製造業擴產及人民幣匯率走勢。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，供應鏈已由長鏈轉向短鏈，川普可能進一步深化此趨勢。