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川普2.0時代 資誠：緊盯能源、貿易政策

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

美國總統川普上任，誓言要進行一場「常識革命」，並稱「美國的黃金時代從現在開始」。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（21）日分析，台商需持續關注川普2.0政策可能產生的行政命令和新規影響，及台美類租稅協定進展。

蘇宥人表示，川普的經濟和稅務政策主要集中在能源政策、製造業政策、貿易政策和通膨應對等方面。他的能源政策強調利用國內資源來降低能源成本，這可能會在短期內促進經濟增長，但也可能引發環保問題和國際社會的批評。川普希望透過取消綠色新政和電動車強制令以保護傳統製造業，然而，這亦可能會影響到新能源產業的發展。

蘇宥人指出，設立「外部稅務局」雖可增加國內稅收並保護本土產業，但隨之而來可能引發貿易夥伴的報復性關稅，進而影響國際貿易關係。成立「外部稅務局」需要國會通過法案，而共和黨占據眾議院和參議院的多數席位，川普提議或許有可能實現。

川普在30分鐘的上任演說中，承諾在任期內會帶來一場「變革的浪潮」，以擺脫「由前總統拜登政策所帶來的經濟衰退」。

川普強調多項經濟和稅務政策，希望恢復美國經濟活力和國際競爭力，他認為通膨主因是政府大規模超支和能源價格上漲，並承諾迅速降低成本和價格。

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