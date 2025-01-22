地震災損減稅 30日內申請

嘉義、台南市昨（21）日凌晨發生有感地震，財政部南區國稅局表示，將主動協助並輔導受災納稅人申請各項稅捐減免，民眾可掌握災損減免三步驟，並記得在災害發生後30日內完成申報，保障自身權益。

南區國稅局說明，地震可能導致個人或營利事業遭受財產損失，受災民眾應依循「災損減免三步驟」。

第一步是拍照存證，確保損失情況有完整紀錄；第二步為檢附文件，包含損失物品清單、照片或其他能證明損失的資料；第三步則是向轄區稅捐稽徵機關提出減免申請，且必須在災害發生後30日內完成申報，逾期將可能影響申請資格。

可以減免的稅捐包含綜所稅、營所稅、營業稅、房屋稅、地價稅、牌照稅、貨物稅、娛樂稅等，減免方式與申請細節各不相同，納稅人應特別留意。

國稅局表示，目前稅捐減免申請方式非常多元，除了親臨服務櫃台辦理及郵寄書面申請外，民眾也可透過財政部稅務入口網線上申請，不僅快速、方便，還能避免因舟車勞頓而造成不便，適合時間有限的受災民眾使用。