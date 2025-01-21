關稅稅率改為免稅 「伺服控制器」稅則分類見解變更

為符世界關務組織（WCO）稅則分類意旨，並減少徵納雙方爭議，財政部關務署21日表示，財政部日前將「伺服控制器」改歸列稅則號別第9032.89.90號「其他自動調節或控制用儀器及器具」，關稅稅率免稅，自即日起生效。

關務署解釋，以往自國外進口伺服控制器，海關向參據國際商品統一分類制度（HS）註解詮釋及美國、歐盟海關稅則分類意見，按其控制功能及電壓未超過1000V之電氣規格，歸列稅則號別第8537.10.10號「專供配合機器使用之電子控制設備，電壓未超過1000伏特者」，關稅稅率1％。

但查WCO HS委員會第70次會議分類意見彙編案例，因「伺服控制器」具有即時接收馬達運轉數據，並藉以精準控制馬達至設定位置之特性，將其歸列稅則第9032.89目「其他自動調節或控制用儀器及器具」，為期稅則分類符合國際規範，因此將伺服控制器改列至第9032.89.90號「其他自動調節或控制用儀器及器具」，關稅稅率免稅。

關務署最後表示，嗣後廠商及報關業者報運進口旨揭貨物，均應正確申報稅則第9032.89.90號，適用免稅之關稅稅率，以加速貨物通關。