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財部：伺服控制器稅則變更 進口關稅調降為免稅

中央社／ 台北21日電

財政部今天表示，經參考世界關務組織作法，更改「伺服控制器」歸屬的稅則，稅則改列後，此貨物關稅稅率由1%，調降為免稅，估計1年減稅利益約新台幣1000萬元。

財政部關務署副署長趙台安在例行記者會上指出，以往自國外進口伺服控制器，海關是參據國際商品統一分類制度（HS）註解詮釋，及美國、歐盟海關稅則分類意見，按其控制功能及電壓未超過1000V的電氣規格，歸列稅則號別第8537.10.10號「專供配合機器使用之電子控制設備，電壓未超過1000伏特者」，適用關稅稅率1%。

趙台安表示，經查世界關務組織（WCO）HS委員會第70次會議分類意見彙編案例，因「伺服控制器」具有即時接收馬達運轉數據，並藉以精準控制馬達至設定位置的特性，將其歸列稅則第9032.89目「其他自動調節或控制用儀器及器具」。

趙台安指出，為使稅則分類符合國際規範，去年12月6日核釋將伺服控制器改列至第9032.89.90號「其他自動調節或控制用儀器及器具」，關稅稅率免稅；估計1年減稅利益約1000萬元。

趙台安提醒，廠商及報關業者報運進口此貨物，均應正確申報稅則第9032.89.90號，適用免稅的關稅稅率，以加速貨物通關。

關務署進一步說明，伺服控制器主要是控制馬達用，應用範圍相當廣，例如機械手臂，以及自動化生產線上的機械設備、機器人等。

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