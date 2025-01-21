通膨房價漲、2024年全國屋主售屋獲利飆 個人房地合一繳稅逾684億元

據財政部資料，2024年全國個人房地合一稅收約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，其中新北市榮登「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，較5年前同期漲幅逾9.3倍，居全國之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行2024年下半年推出第七波管制致使全台買氣急凍，惟少見屋主降價，讓政府房地合一稅收仍相當「滋潤」，而房地合一稅收暴增也意味著2016年之後取得再轉手的屋主多數獲利不菲。

據財政部統計，全台2024年個人房地合一稅收共達684.4億元，相較2020年同期漲幅達474.6%；其中，以新北市榮登「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，較5年前同期大增931.9%，增幅亦冠居全台。至於其他都會區，台北市2024年個人房地合一稅達76.8億元，5年增幅540.9%；

桃園市達86.4億元，五年增幅609.4%；台中市為127.7億元，為唯二稅收破百億元縣市，五年增幅371.2%；台南市則僅收39.8億元，為六都最低，五年增幅245.2%；高雄市2024則有97.5億元，五年增幅379%。

觀察統計，台中、新北並列唯二稅收破百億元規模縣市，賴志昶分析，新北市包含板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區，議題濃厚，且交通機能發展成熟，不少屋主2016年之後無論是預售或是成屋，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人，另如中和、永和等生活便捷區域，憑藉鄰近市區等地段優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲；台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度，致使早期入手新案屋主，轉手後有不少獲利空間。

另據統計，新竹縣市去年個人房地合一稅收分別達25.6、25.1億元，較2020年漲幅約615%、780.3%。賴志昶補充，新竹憑藉科學園區議題，有高收入科技新貴支撐區域居住剛性需求，加上近年來半導體產業在全球快速成長，帶動國內股匯市場飛升，在「股房連動」效應之下，致使新竹房價亦有驚人漲勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，去年自央行出手信用管制措施，下半年起房市買氣下修，惟房價仍是鐵板一塊，任由政府相繼打房仍紋風不動，在此情況下，提醒買方近期市場空頭傳聞湧現，雖仍有不少消費者願追高價進場，但應特別注意自身財務、資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓愛屋價格出現波動。