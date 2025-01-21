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南部地震釀災損 財部：從寬從速助申請稅捐減免

中央社／ 台北21日電

南部今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，財政部南區國稅局表示，將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申請綜合所得稅、房屋稅、地價稅等9項稅捐減免。

嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱；地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。

南區國稅局表示，民眾若因此造成財產損失，南區國稅局將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報、申請各項稅捐減免。

南區國稅局進一步說明，個人或營利事業因地震造成財產損失時，記得把握災損減免3步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜。

此外，中區國稅局也提醒，檢附相關文件應包含損失清單、維修估價單及相片等證明文件。民眾除可採臨櫃辦理及書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免。

根據財政部「災害損失稅捐減免一覽表」，提供減免稅目包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。

國稅局 地震 所得稅

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