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供嘉義、台南地震受災戶稅捐減免 國稅局籲30日內申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影

21日凌晨嘉義縣大埔鄉及臺南市楠西區發生有感地震財政部南區國稅局提醒，民眾若因此造成財產損失，國稅局將主動協助並輔導受災納稅義務人申請各項稅捐減免，民眾記得災減免三步驟，並記得在災害發生後30日內提出申報。

國稅局進一步說明，若個人或營利事業因地震導致財產損失，請務必掌握「災損減免三步驟」，包括拍照存證、檢附文件、申請減免，受災民眾應於災害發生後30日內，向轄區稅捐稽徵機關提出申報，辦理相關減免事宜。

此外，國稅局提醒，稅捐減免申請方式多元，除了臨櫃辦理與書面郵寄外，還可透過財政部稅務入口網線上申請，快速又便利。

國稅局建議，若對災害損失稅捐減免規定或申請方式有任何疑問，可前往南區國稅局網站的災害損失報備專區查詢，或於上班時間向所在地稅捐稽徵機關洽詢，亦可撥打免費服務專線0800-000321，將有專人提供協助及解說。

災害損失稅捐減免一次看。南區國稅局提供
災害損失稅捐減免一次看。南區國稅局提供

國稅局 地震 財政部

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