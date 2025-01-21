供嘉義、台南地震受災戶稅捐減免 國稅局籲30日內申報
21日凌晨嘉義縣大埔鄉及臺南市楠西區發生有感地震，財政部南區國稅局提醒，民眾若因此造成財產損失，國稅局將主動協助並輔導受災納稅義務人申請各項稅捐減免，民眾記得災減免三步驟，並記得在災害發生後30日內提出申報。
國稅局進一步說明，若個人或營利事業因地震導致財產損失，請務必掌握「災損減免三步驟」，包括拍照存證、檢附文件、申請減免，受災民眾應於災害發生後30日內，向轄區稅捐稽徵機關提出申報，辦理相關減免事宜。
此外，國稅局提醒，稅捐減免申請方式多元，除了臨櫃辦理與書面郵寄外，還可透過財政部稅務入口網線上申請，快速又便利。
國稅局建議，若對災害損失稅捐減免規定或申請方式有任何疑問，可前往南區國稅局網站的災害損失報備專區查詢，或於上班時間向所在地稅捐稽徵機關洽詢，亦可撥打免費服務專線0800-000321，將有專人提供協助及解說。
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