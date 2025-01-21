店家買一送一 留意開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

農曆新年即將來臨，不少超商、餐廳紛紛推出買一送一、現金抵用券等優惠活動吸引客人。財政部南區國稅局提醒，營業人提供優惠折扣時，應確實遵守統一發票開立規定，以免因處理不當而遭罰款。

針對買一送一活動，國稅局表示，應按照銷貨折讓方式處理，舉例來說，甲商店推出拿鐵咖啡買一送一活動，原價每杯100元，正確發票開立方式為，品名拿鐵咖啡、數量兩杯、單價100元、金額200元、備註欄折扣100元、銷售額合計100元。

至於隨貨附贈的現金抵用券，國稅局指出，若消費者當次購物時尚未使用抵用券，應以實際消費金額開立發票，然而，當消費者日後持抵用券消費並折抵價款時，營業人須將折抵金額依銷貨折讓方式記錄在統一發票上，確保資料正確無誤。

國稅局提醒，優惠活動準確處理發票很重要，營業人與消費者享受折扣同時也應遵守稅務規範，務必正確填寫統一發票。

國稅局 消費 統一發票

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