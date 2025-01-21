外籍旅客購物退稅 三管道

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局指出，外籍旅客若同一天在同一家特約商店消費滿2,000元以上，即可向商家申請退稅明細，並透過三種管道申請退稅。

三管道包括機場或港口退稅、現場小額退稅、特約市區退稅。

國稅局提醒，購物e化退稅服務由中華電信企業客戶分公司執行，退稅申請將收取應退稅額20%的手續費，提醒外籍旅客，在出境前須完成退稅申請，確保退稅程序順利進行。

為吸引更多外籍旅客來台購物消費，我國從2016年5月起委託民營退稅業者提供購物e化退稅服務。北區國稅局提醒，外籍旅客申請退稅，必須持非中華民國護照或未加註國民身分證統一編號的中華民國護照入境，且停留天數不超過183天，且必須在貼有「外籍旅客購物退稅標誌」的特約商店購買可隨身攜帶出境的應稅貨物。

國稅局 護照

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