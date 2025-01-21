勞保年金 農曆年前發放

迎接蛇年，自25日起開始為期九天的春節連假，勞保局昨（20）日表示，為使民眾安心過好年，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人。

勞保局表示，勞保、災保、國保各項年金及老農津貼均為按月發放，其中老農津貼固定在每月20日發放，已於昨日匯入請領人帳戶。

其餘各項年金原於每月25日起陸續發放至月底，2025年元月因適逢農曆春節連假，勞保局表示，將提前自22日起陸續發放至24日，民眾在農曆年前就可以領到年金。

依勞保局入帳時程，國民年金老年基本保證年金及原住民給付於1月22日入帳，勞保及災保各項年金於1月23日入帳；勞退月退休金首次給付也會於23日入帳。

至於國保老年年金、遺屬年金、身心障礙（基本保證）年金、國保生育給付、喪葬給付、產檢假與陪產假薪資補貼等皆於1月24日入帳，以目前正在領取各項年金的人數預估，有396萬餘人可以提前領到年金。

在勞保10萬元紓困貸款方面，申請案件數12.6萬件，核准件數10.4萬件，截至目前止，其中10萬685件已撥款入帳，換言之有96.34%件數都已經撥款，撥款金額為100.5億元。

至於尚有3,000多件核准案件未撥款，勞動部官員表示，主要是申請人還在補件中，只要補完件就會撥款，讓勞工過好年。

勞保紓困貸款是自去年12月26日至今年1月10日開放申請，提供線上、臨櫃或郵寄方式辦理，每人最高貸款金額10萬元。勞保紓困貸款期間為三年，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。