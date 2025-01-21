平台處理贊助款 課稅兩樣態

隨數位內容產業的快速發展，愈來愈多人透過平台支持創作者，平台處理粉絲贊助款時，應留意營業稅。財政部台北國稅局表示，主要有兩種樣態，第一是代收代付性質，第二是直接對粉絲銷售商品或服務。

近期有企業向國稅局詢問，數位平台讓創作者上架作品，同時粉絲可透過平台贊助創作者，像Firstory、方格子（vocus）等。類似商業模式對數位平台而言，在營業稅方面有哪些關注重點？

業者指出，近年平台通常會在粉絲贊助款中抽取佣金，例如抽取10%佣金，剩餘款項再匯給創作者，也就是若粉絲捐贈100元，平台扣除10元佣金後，創作者實際拿到90元。

數位平台處理粉絲贊助款稅務比較

國稅局解釋，目前業界針對粉絲贊助款，主要有兩種型態。首先，是屬於代收代付性質。也就是說，平台扮演的角色只是幫創作者代收贊助款，而創作者會給予平台佣金，這時候，平台對應的是創作者，只需要針對佣金部分開立發票，並註明這筆收入為「佣金收入」。

這種代收轉付的模式，像前述型態，代收、轉付之間有差價（即平台收取佣金），就需要針對佣金部分開立發票、課徵營業稅。

另一種型態，平台是屬於提供服務、或銷售商品給粉絲，粉絲等於是買受人，這種情況下，創作者可能視為平台旗下的員工，粉絲贊助款交給平台，平台依規定要開立全額統一發票，支付創作者薪資可能涉及扣繳問題，不過實際上仍要看個案狀況而定。

依據營業稅法規定，業者在中華民國境內銷售貨物或勞務，應依營業稅法規定課徵營業稅；提供勞務給他人，或提供貨物給他人使用、收益來取得金錢，就屬於銷售勞務，在銷售勞務、貨物時，應依據開立發票時限表辦理。

依據統一發票使用辦法規定，營業人受託代收轉付款項，在收取轉付之間無差額，轉付款項取得的憑證買受人載明為委託人者，可直接將憑證交付委託人，免另開立統一發票，並免列入銷售額；平台代收贊助款、收取佣金，則應以佣金金額開立統一發票。