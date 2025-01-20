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國外投資事業損失有條件免驗證 大陸地區除外

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
專家提醒，增進CFC課稅合理性，應注意投資損失的實現。路透
專家提醒，增進CFC課稅合理性，應注意投資損失的實現。路透

財政部近日公布解釋，針對企業認列國外被投資事業的投資損失，若取得以下三項文件，無需再經我國駐外單位驗證，但不包含大陸地區。專家表示，該解釋有助於企業更清楚了解CFC課稅計算及相關文件的適用規範，以降低稅務爭議。

財政部指出，三項文件包括，第一，當地主管機關核准的減資彌補虧損、合併、破產終結或清算完結文件；第二，當地稅務機關核定的所得稅申報資料；第三，會計師查核簽證的財務報表。

此外，若國外被投資事業並無實質營運活動，例如透過受控外國企業（CFC）轉投資其他具實質營運的事業，需取得相關證明文件，包括國外被投資事業和轉投資事業的證明，且同樣適用免驗證規定。

安侯建業聯合會計師事務所會計師陳志愷指出，CFC課稅計算的基礎包括，投資收益，由具實質營運的轉投資事業分配盈餘給CFC；投資損失，因減資彌補虧損、合併、破產終結或清算完結所產生。

陳志愷解釋，當投資損失超過投資收益形成虧損時，可在未來10年內扣除，以計算CFC的課稅所得，若CFC虧損未扣除餘額因減資彌補虧損等情事取得規定證明文件，可由企業認列投資損失，並依序從CFC以前年度的虧損中減除，避免重複認列損失。

舉例來說，甲公司2024年透過CFC分別投資日本A公司（獲利公司）、美國B公司（虧損公司），A公司分配盈餘100給CFC，B公司未發生減資彌補虧損情事，因此甲公司認列的CFC投資收益為100。

若B公司於2024年辦理減資彌補虧損150，該損失可與A公司分配的盈餘100相抵，抵減後的虧損餘額為50，此時甲公司認列的CFC投資收益為0，若CFC針對未扣除的虧損餘額50再次辦理減資彌補，並取得相關證明文件，甲公司即可認列50的投資損失，最終CFC虧損餘額歸零。

陳志愷提醒，若只有CFC辦理減資彌補虧損，而其轉投資的B公司未辦理，A公司分配的盈餘100無法與投資損失相抵，甲公司仍須認列CFC投資收益100。

陳志愷還說，CFC的虧損若非源自具實質營運活動的轉投資事業，甲公司也無法認列投資損失，可能因此增加稅負。

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