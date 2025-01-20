台美避免雙重課稅快速通過 林佳龍：強化供應鏈韌性

外交部長林佳龍於出訪帛琉期間，仍關注美台雙重課稅快速減免法案進度。在美國眾議院通過後，林佳龍18日透過臉書貼文表示，感謝美國眾議院強力支持，美台雙重課稅快速減免法案高票通過，盼加強台美互惠經貿夥伴關係、減輕台美企業及個人雙重徵稅負擔。

林佳龍提到，近年來，即便台灣深受國際地緣政治發展與變化的影響，台灣依舊展現堅強的韌性與團結，持續保持國際競爭力，向世界展現值得信賴且安全、穩定的供應鏈，也因此獲得各國肯定與認同台灣在各項具優勢領域的實力。

林佳龍表示，為了促進台灣與美國雙方企業投資能創造更多利基，政府努力且持續推進「美台雙重課稅快速減免法案」，林也振奮地表示，在美東時間 1 月 15 日傳來令人高興的好消息，美國聯邦眾議院高票通過此法案，後續將送交參議院審議。

林佳龍感謝美國眾議院議長 Mike Johnson (R-LA)以及 15 位跨黨派眾議員在審議過程中的力挺支持。林佳龍認為，台美雙重課稅問題若解決，將有助消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，並強化台美關鍵產業供應鏈韌性、進一步提升台美互惠互利的經貿夥伴關係。

最後，林佳龍也期盼能與更多理念相近國家攜手合作，共同促進區域及全球經貿發展，互利共贏。