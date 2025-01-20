房地持有稅 不能列交易費用

財政部高雄國稅局表示，民眾申報房地合一稅時，房地持有期間所繳納的房屋稅、地價稅等持有稅，或是房屋使用期間的管理費、清潔費，甚至是金融機構借款利息等費用，都不能自所得中減除。

依規定，房屋、土地在使用期間繳納的房屋稅、地價稅、管理費、清潔費及金融機構借款利息等費用，都不能自交易損益中減除。

舉例來說，陳先生（化名）2021年元月購入房地並於2024年9月出售，持有期間兩年以上、未逾五年，依規定應以稅率35％課徵房地合一稅。但在申報時，陳先生將持有期間繳納的房屋稅6萬元及金融機構借款利息4萬元列報為該房屋、土地必要費用，被國稅局剔除，重新核算房地交易所得額並對其補稅。

稅局提醒，個人取得房屋、土地所有權後，可扣除交易房地所支付的必要費用，常見的包括仲介費、廣告費等；房屋稅、地價稅則不可減除。