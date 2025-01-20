稅收挹注長照 超標六成

稅收表現超標，財政部統計，去年全年稅收挹注長照基金1,252億元，年增26.5％，房地合一稅雖然下半年受到央行房市管制影響，增幅收斂，但仍撥入790億元最多，年增42.3％，長照基金稅收達成率160.4%，為原預算數1.6倍。

由《長期照顧服務法》授權，長照基金於2017年成立後，來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額等四項稅目，去年度預算數為781億元。另外還包括菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入及政府預算撥充。

去年稅收挹注長照基金情形

稅收財源方面，去年全年撥入長照基金稅收共1,252億元，與去年同期相比增加262億元、年增26.5％。去年來自房地合一稅的貢獻為790億元，不僅穩居目前長照基金的稅收財源主力、也創下新高，年增42.3％。

全年房地合一稅（含個人、營利事業）實徵976億元，續創2016年房地合一稅實施以來新高，但財政部統計也發現，在央行第七波房市管制持續影響房市動能後，增幅已逐漸收斂。

以個人房地合一稅來看，去年12月房地合一稅實徵66億元，年減6.8％，由紅翻黑、終止連16個月雙位數正成長，也是2023年8月以來首次負成長，今年是否同樣強力挹注仍待觀察。

去年長照基金來自菸稅占比第二，共挹注262億元，年減4.8％，不僅是各稅源中唯一負成長，也是唯一沒有達到預算數的稅目；遺產稅撥入112億元，年增22.1％；贈與稅則為88億元，年增30.1％。

房地合一稅2016年上路後，原先在扣除統籌分配稅款後，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，但經跨部會討論後，自去年起房地合一稅收餘額至少10％撥入住宅基金，去年預算數為48億元，實際撥入住宅基金88億元，達181.3％。

另外，金融營業稅撥入金融業特別準備金部分，因升息致金融業營業稅增加，去年累計411億元，較前年同期增加23億元，年增5.9％，達標全年預算數的152.3％。