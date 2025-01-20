新聞中的法律／搭飛機遇財損 善用民航法求償

春節假期將至，又到了出國旅遊旺季，多數民眾出國時都會為自己投保旅平險，實際上，根據我國《民用航空法》，當旅客搭乘飛機時遇上災難或意外，法規對於航空業者都有一定要求，業者必須遵守。民眾出國遊玩，若不幸遇到財損或意外，可善用相關法規求償。

例如民用航空法第89條規定，航空器失事致人死傷，或毀損他人財物時，不論故意或過失，飛機所有人應負損害賠償責任；因不可抗力所生的損害，也應負責。自飛機上落下或投下物品，致生損害時，亦同。

這部分法規不僅包括消費者人身安全，也保障消費者的物品安全，舉例來說，消費者出國往往都會依規定，大型行李必須托運，而托運過程中，若造成消費者行李損壞或遺失，航空公司都必須負起損害賠償，消費者則要記得，應提出損害證明。

實務上，旅客最常遇到班機延遲，民航法中也有規定，第91條第2項上規定乘客因運送遲到而導致損害，業者應負賠償責任。除非業者能證明是因不可抗力事由而遲到，除另有交易習慣者外，以乘客因遲到而增加支出的必要費用為限。這裡指的不可抗力因素包括颱風、暴雪等天災狀況。

對於乘客的損害賠償並非無上限，在「航空客貨損害賠償辦法」中，已針對各項狀況訂出對等賠償金額，例如財損賠償方面，按照行李區分，若為貨物及登記行李，按實際損害計算，但每公斤最高不可超過1,000元；隨身行李部分，按實際損害計算，每一乘客最高不得超過2萬元。

至於在造成乘客傷亡部分，航空公司也是不論是過失或故意都必須要負起賠償責任，除非航空公司或者是你航空器的使用人要來免除責任時，就是舉證有不可抗力或者是因為旅客的過失所導致，那才能夠免除。

然根據民用航空法第91條第1項，乘客於航空器中或於上下航空器時，因意外事故致死亡或傷害者，航空器使用人或運送人應負賠償之責。但因可歸責於乘客之事由，或因乘客有過失而發生者，得免除或減輕賠償。以飛機失事的事件來看，通常都已經是造成嚴重損害，在法院的實務上頂多都是減輕，也不會到完全免除。

業者對每一乘客應負的損害賠償，死亡賠償300萬，重傷者150萬，非死亡或重傷者，其賠償額標準按實際損害計算，但最高不得超過150萬元，但被害人能證明其受有更大損害者，得就其損害請求賠償，損害賠償的方法跟範圍則可依據民法規定提出主張。

南韓在去年底發生一起空難事件，一架濟州航空（JEJU Air）飛機在降落機場後偏離跑道並撞上機場圍牆，爆炸起火，造成179人罹難，原本是開心出遊但卻遇上偶發事故，難免令人遺憾。民眾出國旅遊，除了為自己投保旅平險，也可了解民航法相關規定，為自己多一層保障。（本文由司宇律法諮詢事務所長林司涵口述，記者余弦妙採訪整理）