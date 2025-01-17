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身障者使用車輛 財部擴大免牌照稅適用範圍

中央社／ 台北17日電

財政部今天核釋，即日起放寬領有駕照、無車輛的身心障礙者，其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有、供該身心障礙者使用的車輛，也得申請免徵牌照稅，使身障者不論有無駕照，供其使用的車輛免稅範圍一致化。

依牌照稅法規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕照者使用，且為該身障者所有的車輛，每人以1輛為限，免徵牌照稅；同時，因身心障礙情況，致無駕照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用的車輛，每一身障者以1輛為限，免徵牌照稅。

財政部考量有駕照的身障者，可能因個人、家庭或其他因素，未以本人名義購買車輛，通常情形下，共同生活家人名下車輛，也應有供身障者使用，經參酌外界意見，放寬相關免徵適用樣態。

根據財政部今天發布的解釋令，即日起，領有駕照、無車輛的身心障礙者，其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用的車輛，也可申請免徵牌照稅，使身障者不論有無駕照，供其使用的車輛免稅範圍一致化。

財政部提醒，免徵金額以汽缸總排氣量2400立方公分（cc）車輛的稅額（以自用小客車為例，為新台幣1萬1230元）為限；該交通工具應於使用前辦理免徵牌照稅手續。

牌照稅 身障者 駕照

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