他買房子不想要車位 少做一事慘被課稅78萬元

登記為共同使用的車位，可以賣給同社區住戶，但資深地政士提醒，購買時要記得把房屋、車位要分開標價，否則出售時，小小一個車位也可能面臨數十萬元房地合一稅。

最近有一案例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位民眾近期買了一間大樓宅，由於房子離捷運站不遠，他並不想要車位，但該大樓產權登記方式，車位是屬於共同使用部分，所以車位必須和房屋併同移轉。

買方勉為其難將車位一起買下，心想，雖然自己用不到車位，租給社區住戶，每個月有3,500元收入，也不無小補。

買入房屋二、三個月後，忽然接到車位承租人的電話，希望他能夠割愛，將車位賣給他，讓他的愛車也有個「家」。

民眾喜出望外，原來不想買的車位，居然二三個月就解脫困擾，於是答應了這筆車位買賣。透過介紹，委託事務所辦理買賣所有權移轉登記。

鄭文在說，他看到這樣委託，心中立覺不妙，一來短期買賣， 房地合一稅高達45%，二來共同使用的車位，房屋評定現值偏低，而且土地持分可能只有1／10,000，或是根本沒有土地持分。

依照目前國稅局的審查標準，車位價格=買賣總價×車位現值／（土地現值+房屋評定現值），每個案件的車位現值可能只占房地總現值10／1,000，如果是2,000萬元買的房屋加車位，車位取得成本只剩下20萬元。

如果該車位以市價200萬元出售，因成本只有20萬，房地合一課稅所得高達180萬元，以1～2年內出售45%計算扣除必要費用，房地合一稅高達近78萬元。

鄭文在表示，類似這種一開始就不想買車位的客戶，或是短期內打算把車位賣掉的屋主，建議當初購買時，在不動產買賣契約書上的買賣總價，記得要把房屋及車位價格分開標價，否則可能會多繳納3～4.5倍的房地合一稅。

以上述個案為例，如果當初買賣契約書分開標價房地總價1,800萬元，車位總價200萬元，買賣總價合計2,000萬元，屆時，賣出車位200萬元，因成本也是200萬，課稅所得為0元，就不用繳房地合一稅。