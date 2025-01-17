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全球最低稅負制浪潮下 勤業眾信給跨國企業三招因應

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信稅務論壇合照。業者提供
勤業眾信稅務論壇合照。業者提供

經濟合作暨發展組織（OECD）所倡導的全球最低稅負制（GloBE），自2024年已在英國、日本、韓國、越南及多數歐盟國家上路，新加坡及香港則計劃於2025年實施。為協助台商應對新挑戰，專家建議，跨國集團可透過三步驟降低稅務風險，包括掌握法規、辨識潛在議題及調整遵循流程。

勤業眾信聯合會計師事務所於近日舉辦「勤業眾信稅務論壇」，聚焦稅務規範、移轉訂價及稅務科技等層面，勤業眾信稅務部營運長張宗銘指出，GloBE雖已在部分地區實施，但由於規範內容複雜，企業需要時間準備申報資料，並掌握各地區註冊登記程序及繳稅義務，確保合規操作。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示，我國將持續檢討稅法，縮減租稅優惠，確保與國際趨勢接軌。財政部已公告擬將營利事業所得基本稅額徵收率提升至15%，並將密切關注GloBE進展，適時導入相關制度。

2025年，GloBE適用範圍將擴展至香港及新加坡，同時迎來徵稅不足支出原則（UTPR）首度實施。勤業眾信國際租稅服務負責人徐有德提醒，企業需評估租稅優惠的實質效益，並善用過渡期避風港條款，檢視現有資訊與財稅政策是否需進一步調整。

勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰指出，台商應評估集團是否受到GloBE影響，例如在計算有效稅率時，部分稅負可能被排除或納入，進而影響補充稅額。此外，CFC主動所得在台繳稅無法計入GloBE涵蓋稅款，可能導致額外稅負。

面對GloBE帶來的新挑戰，移轉訂價遵循已成最低標準，企業需調整國別報告編製流程，並加強資料治理。勤業眾信副總經理周宗慶建議，企業應建立因應調整機制，善用數位工具處理移轉訂價及稅務治理，確保公平交易與準確申報。

勤業眾信推出「Pillar Two Agent雲端平台」，專為GloBE法令遵循設計，提供統一計算邏輯及即時法規更新，確保申報資料的正確性與可稽核性。同時，透過自動化技術提升數據品質與流程效率，減少人工操作風險，強化企業在複雜稅制中的韌性。

在全球最低稅負制逐步推動下，台商需全方位強化稅務治理與法令遵循能力，透過專業顧問與數位工具實現穩健經營與策略發展，應對未來挑戰與不確定性。

台商 新加坡 財政部

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