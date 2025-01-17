他賣200萬車位竟繳近百萬稅款！專家曝癥結：這招能解

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
車位示意圖，台中市政府提供。
車位示意圖，台中市政府提供。

在房價高昂的時代，購屋已經大不易，別再因為停車位買賣負擔額外的房地合一稅，專家提醒，購屋時若車位屬共同使用部分，且短期內可能出售，務必在買賣契約中分開標明房屋與車位價格，以減少不必要的稅務負擔。

正業地政士所長鄭文在分享，小明（化名）近期購入一處靠近捷運站的大樓房屋，附帶一個平面車位。由於該區公共交通便利，車位需求較低，但因車位屬於共同使用部分，必須與房屋一同交易，無法單獨處理，儘管買方本無意購買車位，但考量每月可出租車位，獲得約3500元收入，只好勉為其難地接受。

沒想到，交屋後不久後，車位承租人聯繫小明，表達希望購買車位的意願，並提出合理價格，小明當然欣然同意，短短2至3個月內，便成功脫手原本不想購買的車位。

車位買賣也涉及相關稅務問題，鄭文在解釋，買賣完成後，買方委託辦理車位所有權移轉登記，但因為房地合一稅的規定，短期內出售不動產將面臨高稅率問題，持有1至2年，課徵45%稅率；持有2至5年，課徵35%；持有5至10年，課徵20%；超過10年，僅課徵15%。

鄭文在進一步說明，雖然車位與房屋一同購買，但短期出售車位的行為，可能導致額外的稅務負擔，尤其是買賣契約中若未區分房屋與車位的價格，計稅基礎會明顯偏高。

鄭文在指出，假設小明以2,000萬元購得房屋與車位，而車位現值僅占房地總現值的10‰，也就是約20萬元，若以市價200萬元出售車位，課稅所得高達180萬元，按照45%稅率計算，稅額接近78萬元。

鄭文在建議，小明若在買賣契約中分開標明價格，例如房屋總價為1800萬元、車位總價為200萬元，出售車位時課稅所得可降至0元，大幅減輕稅負，兩者差異巨大，影響深遠。

房地合一稅

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