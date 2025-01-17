老爸生前賣房未過戶 兒子遺產漏一細節「挨罰近千萬」

繼承遺產前要注意！財政部中區國稅局分享，一名被繼承人老張（化名）2021年4月簽約出售房地，但死亡時仍未完成產權移轉登記，兒子小張繼承時，遺產稅確實有申報該筆房地，卻漏掉申報未收取價款5,800萬元，最終被連補帶罰951萬元，不可不慎。

中區國稅局官員分享案例，老張於2021年4月簽約出售一筆房地，但至其死亡時仍未完成產權移轉登記，繼承人小張在申報遺產稅時，僅申報A房地的遺產部分，但經國稅局查明，甲君生前已簽約出售該房地，且尚有未收取的價款5,800萬元。

官員指出，小張申報時，的確有依規將該房地按現值申報2,300萬元，不過查核人員發現被繼承人有580萬元轉帳存入，才發現這是老張生前出售的房地訂金，查審人員將該筆未收取的債權約5,200萬元計入遺產總額，並增列未償債務2,300萬元。

小張因漏報該筆未收債權，遺產淨額5200萬元扣除2300萬元後，漏報遺產淨額就是2,900萬元，漏稅額約580萬元，處0.64倍罰鍰，最終補稅加處罰約951萬餘元。

國稅局提醒，如果被繼承人生前已簽約出售房地，但在死亡時尚未辦妥產權移轉登記，該房地仍屬於被繼承人的遺產，應列入遺產總額計算遺產稅，但若有尚未收取的價款，也被視為繼承人債權，需一併申報納入遺產稅範疇。

國稅局呼籲，若被繼承人生前已簽約出售房地，但死亡時尚未完成移轉登記，繼承人在申報遺產稅時應主動檢附相關買賣證明文件，並完整申報未償債務及未收售價款，這樣不僅可避免遺產漏報，還能減少被處罰的風險。