反避稅潮來襲 三招迎戰

全球反避稅浪潮升溫，安永聯合會計師事務所昨（16）日提醒，在移轉訂價、全球最低稅負制、受控外國企業（CFC）制度相互複雜作用下，考驗跨國企業因應能力，若未提前準備，可能面臨高額補稅，建議業者採取三大行動。

首先，安永移轉訂價服務執業會計師林志仁表示，平常應定期檢視集團移轉訂價政策及集團間利潤分配合理性；其次是提前申請預先訂價協議，降低稅負不確定性；第三，若有租稅協定適用，最好能與協定國進行雙邊預先訂價協議申請，避免重複課稅，針對過去補稅年度也可提出相互協議程序申請。