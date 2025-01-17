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欠稅擔保品計價 有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

稅務機關為保障稅收，會禁止欠稅人處分財產和限制出境，財政部高雄國稅局表示，若想解除這些限制，除了繳清欠稅外，還可提供擔保，若以不動產作為擔保，原則上房屋、土地分別以房屋現值、公告土地現值加二成計算。

不過若能提出證明，像是估價資料、報章雜誌所載市場價格等且查明屬實，也可核實認定。

納稅人欠稅達到一定金額，可能會遭到限制出境，要解除限制有兩種方法，除了趕緊繳清全部欠稅外，也可提供相當擔保，國稅局提醒，擔保品價值計算有一定規定，提醒納稅人留意。

國稅局解釋，欠稅人或負責人可以名下財產作為擔保，包括不動產設定抵押權或動產質押給稅捐稽徵機關，納稅人便可擔保日後如期繳納欠稅，並且在辦妥相關擔保設定手續後，便可迅速解除稅捐保全措施，避免進一步的財產處分或出境限制。

不過國稅局強調，提供擔保品必須符合稅捐稽徵法規定，財產應當易於變賣和保管，且沒有產權糾紛，能夠足額清償欠稅，若納稅人無法在擔保繳納期限內繳清欠稅，稅捐稽徵機關可行使質權或將擔保品拍賣，這將會對欠稅人造成進一步損失。

保全 國稅局 財政部

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