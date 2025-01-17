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自有車位出租共享 須申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
市場上出現新興出租型態，民眾將自有車位部分時段出租。示意圖。 聯合報系資料庫
市場上出現新興出租型態，民眾將自有車位部分時段出租。示意圖。 聯合報系資料庫

共享經濟盛行，市場上出現新興出租型態，民眾將自有車位部分時段出租，提供給有臨時停車需求的車主，並收取租金國稅局表示，無論是採固定租金或按比率分潤，依規定屬於租賃所得，必須記得申報所得稅。

大型城市車位一位難求，近年有雲端管理業者提出新型商業模式，讓車位所有人將自有車位部分時段共享給有臨時停車需求的用戶，並透過雲端管理平台獲得租金或分潤收入，App居中媒合供給與需求，車位所有人可選擇每月收取固定租金、按停車費收入一定比率分潤、同時採固定租金與分潤的混合模式等合作方式。

財政部台北國稅局說明，業者通常會建置智慧地鎖、遙控系統等設備，並透過線上付款方式向會員收取停車費，再依合作模式支付車位主相應報酬。車位主無論是取得固定租金或比率分潤，依稅法規定，所得均屬租賃所得。

因此車位主應以全年租賃收入減除必要損耗及費用後餘額為所得額，並申報納稅，必要費用包括固定資產折舊、修理費、保險費及為出租而支付的其他合理必要費用，若車位主無法自行舉證相關費用，則可依財政部頒定的減除標準計算，也就是以財產租賃收入的43%作為必要費用。

舉例來說，小明透過雲端管理平台提供自有車位部分使用時段，全年獲取分潤收入18.8萬元，由於該車位為建物附屬車位，小明無法舉證相關必要費用，因此費用以租賃收入43%計，扣除費用後，租賃所得為107,160元，小明隔年申報所得稅時，記得列入申報。

國稅局呼籲，車位主共享自有車位閒置時段並收租，應記得申報，千萬別因一時疏忽而衍生補稅及處罰。

國稅局 租金 雲端

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