尾牙抽獎超過2萬元 要稅

農曆春節進入倒數，公司行號近期紛紛舉辦尾牙祭出大小獎項，營收不錯的公司更發出高額年終獎金，國稅局表示，許多民眾搞不清楚，這些獎金、獎項是否需要繳稅？國稅局解釋，當抽獎獎品與獎金價值超過2萬元時要繳稅，年終獎金若達88,501元也要預先扣繳。

國稅局說明，無論是一般抽獎還是公司尾牙的抽獎活動，獎金或獎品都需要申報扣繳所得稅，像是員工參加公司舉辦的摸彩活動，若抽中現金或實物獎品，如汽車、手機、電腦或禮券等，都屬於《所得稅法》規定的「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」。

尾牙獎品獎金繳稅規定

得獎人身分差異也會影響稅額，員工如果屬於境內居住者，扣繳單位（通常為公司）需按獎品全額扣取10%稅款，並於次月10日前繳納至國庫，次年1月底前向稽徵機關申報，若扣繳稅款不超過2,000元，則免扣繳，但仍需列單申報。

換句話說，扣繳稅額不到2,000元，也就是獎金或獎品價值不到2萬元，就不會涉及扣稅問題，可全數領走獎金，獎品也不用繳稅。

而若中獎的員工屬於非境內居住者，無論中獎金額大小，扣繳單位一律需扣取20%的稅款，並在代扣稅款後十日內繳納，同時向稽徵機關申報並開具扣繳憑單。

至於年終獎金的稅務處理，屬「非每月給付之薪資」，根據財部公告的薪資所得扣繳稅額表，當金額達88,501元，須預扣5%稅款，已扣繳稅款可在隔年5月申報綜所稅時抵扣；未達88,501元，無須預扣稅款，但這筆獎金仍須計入個人綜合所得，在隔年報稅時一併計算。

國稅局提醒，春節期間是公司慶祝及感謝員工辛勞的高峰期，但獎金與獎品的稅務處理不容忽視，依法繳稅才能確保公司與員工雙方的權益，公司在提供獎品或獎金時應事先告知員工相關稅務規定，以免發生爭議。

此外，納稅人在收到扣繳憑單後，應妥善保管，在次年報稅時一併申報，以免影響個人稅務處理。