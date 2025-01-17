聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙抽獎超過2萬元 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
抽獎獎品與獎金價值超過2萬元時要繳稅，年終獎金若達88,501元也要預先扣繳。圖為科技產業尾牙示意圖。 圖/聯合報系資料照片
抽獎獎品與獎金價值超過2萬元時要繳稅，年終獎金若達88,501元也要預先扣繳。圖為科技產業尾牙示意圖。 圖/聯合報系資料照片

農曆春節進入倒數，公司行號近期紛紛舉辦尾牙祭出大小獎項，營收不錯的公司更發出高額年終獎金國稅局表示，許多民眾搞不清楚，這些獎金、獎項是否需要繳稅？國稅局解釋，當抽獎獎品與獎金價值超過2萬元時要繳稅，年終獎金若達88,501元也要預先扣繳。

國稅局說明，無論是一般抽獎還是公司尾牙的抽獎活動，獎金或獎品都需要申報扣繳所得稅，像是員工參加公司舉辦的摸彩活動，若抽中現金或實物獎品，如汽車、手機、電腦或禮券等，都屬於《所得稅法》規定的「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」。

尾牙獎品獎金繳稅規定
尾牙獎品獎金繳稅規定

得獎人身分差異也會影響稅額，員工如果屬於境內居住者，扣繳單位（通常為公司）需按獎品全額扣取10%稅款，並於次月10日前繳納至國庫，次年1月底前向稽徵機關申報，若扣繳稅款不超過2,000元，則免扣繳，但仍需列單申報。

換句話說，扣繳稅額不到2,000元，也就是獎金或獎品價值不到2萬元，就不會涉及扣稅問題，可全數領走獎金，獎品也不用繳稅。

而若中獎的員工屬於非境內居住者，無論中獎金額大小，扣繳單位一律需扣取20%的稅款，並在代扣稅款後十日內繳納，同時向稽徵機關申報並開具扣繳憑單。

至於年終獎金的稅務處理，屬「非每月給付之薪資」，根據財部公告的薪資所得扣繳稅額表，當金額達88,501元，須預扣5%稅款，已扣繳稅款可在隔年5月申報綜所稅時抵扣；未達88,501元，無須預扣稅款，但這筆獎金仍須計入個人綜合所得，在隔年報稅時一併計算。

國稅局提醒，春節期間是公司慶祝及感謝員工辛勞的高峰期，但獎金與獎品的稅務處理不容忽視，依法繳稅才能確保公司與員工雙方的權益，公司在提供獎品或獎金時應事先告知員工相關稅務規定，以免發生爭議。

此外，納稅人在收到扣繳憑單後，應妥善保管，在次年報稅時一併申報，以免影響個人稅務處理。

國稅局 年終獎金 稅款

延伸閱讀

史上最短尾牙？他曝合菜餐廳限時90分鐘 「後面有客人」全被趕

宏碁尾牙阿莎力！抽「五盎司瑞士銀行幻彩金條」

田馥甄要登大巨蛋開唱！寒冬秀美背 新演出全說了

狂接72場！告五人穩坐「尾牙王」 高雄開唱飯店價漲5倍

相關新聞

尾牙抽獎超過2萬元 要稅

農曆春節進入倒數，公司行號近期紛紛舉辦尾牙祭出大小獎項，營收不錯的公司更發出高額年終獎金，國稅局表示，許多民眾搞不清楚，...

自有車位出租共享 須申報

共享經濟盛行，市場上出現新興出租型態，民眾將自有車位部分時段出租，提供給有臨時停車需求的車主，並收取租金。國稅局表示，無...

反避稅潮來襲 三招迎戰

全球反避稅浪潮升溫，安永聯合會計師事務所昨（16）日提醒，在移轉訂價、全球最低稅負制、受控外國企業（CFC）制度相互複雜...

欠稅擔保品計價 有眉角

稅務機關為保障稅收，會禁止欠稅人處分財產和限制出境，財政部高雄國稅局表示，若想解除這些限制，除了繳清欠稅外，還可提供擔保...

自己的權益自己顧！2025年「八大新稅制」一篇掌握

財政部中區國稅局提醒，財政部2025年共有八項新稅務制度上路，這些措施旨在優化稅務流程、減輕民眾與營業人的負擔，並進一步...

逢春節連假 113年各類所得扣繳憑單申報期限延至2月5日

財政部今天表示，113年度各類所得扣繳憑單申報，原為1月31日截止，但因遇春節連假，期限展延至2月5日，呼籲扣繳義務人留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。