自己的權益自己顧！2025年「八大新稅制」一篇掌握

財政部中區國稅局提醒，財政部2025年共有八項新稅務制度上路，這些措施旨在優化稅務流程、減輕民眾與營業人的負擔，並進一步打造更加友善的賦稅環境。新稅制不僅涵蓋個人所得稅、營業稅的調整，還對小型企業及特定產業提供更多優惠與支持，讓稅制更加公平與透明。

個人部分，第一、調高2024年度每人基本生活所需費用，由新臺幣20.2萬元調高至21萬元。

第二、調高2024年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額，免稅額從9.2萬元調高至9.7萬元，滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由13.8萬元調高至14.55萬元。

標準扣除額，單身者，由12.4萬元調高至13.1萬元，有配偶者，由24.8萬元調高至26.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額，由20.7萬元調高至21.8萬元。

課稅級距及退職所得定額免稅金額亦按物價指數上漲幅度調整；基本所得額免稅額由670萬元調高至750萬元；保險死亡給付免稅額由3,330萬元調高至3,740萬元。

第三、修正幼兒學前及房屋租金支出特別扣除額規定，幼兒學前特別扣除額適用年齡擴大至6歲以下子女，第1名子女扣除15萬元，第2名及以上子女每人扣除22.5萬元，並取消排富規定。

房屋租金支出由列舉扣除改列特別扣除項目，每一申報戶扣除上限調高至18萬元，原則限納稅義務人與配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內無自有房屋，並訂定排富規定，以上皆為今年5月申報綜所稅時適用。

第四、調高2025年遺產稅及贈與稅之課稅級距金額，遺產淨額5,621萬元以下、超過5,621萬元至1億1,242萬元、超過1億1,242萬元，分別適用10%、15%、20%稅率；贈與淨額2,811萬元以下、超過2,811萬元至5,621萬元、超過5,621萬元，分別適用10%、15%、20%稅率，今年發生繼承或贈與案件適用。

第五、營業人部分，調高小規模營業人營業稅起徵點，買賣業等「銷售貨物」業別起徵點每月銷售額由8萬元調整為10萬元；裝潢業等「銷售勞務」業別起徵點每月銷售額由4萬元調整為5萬元，今年1月至3月首次適用，繳納期間為5月1日至同年月10日。

第六、優化所得稅扣繳制度，扣繳義務人範圍由給付所得之事業負責人或機關、團體、學校之責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體或學校等本身。

非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日；未依規定申報與填發憑單罰則，稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違章情節輕重或可受責難程度，給予不同程度處罰之裁量權，元旦起施行。

第七、個人及營業人部分，延長現股當沖降稅措施，今年起續延長現股當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5至2027年12月31日。

第八、延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅年限，購買身心障礙者復康巴士及載運輪椅使用者車輛並完成新領牌照登記者，延長免徵貨物稅期間5年至2029年12月31日。