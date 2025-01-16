逢春節連假 113年各類所得扣繳憑單申報期限延至2/5

財政部今天表示，113年度各類所得扣繳憑單申報，原為1月31日截止，但因遇春節連假，期限展延至2月5日，呼籲扣繳義務人留意申報期限，善加利用網路儘早完成申報，以免受罰。

財政部中區國稅局今天舉辦例行記者會，局長樓美鐘在會中提醒，113年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單、信託所得申報書及信託財產各類所得憑單申報期間，已自今年1月1日展開。

樓美鐘指出，原法定申報截止日為1月31日，不過，因1月下旬適逢農曆春節連續假期，因此申報期間延長至2月5日止。

樓美鐘表示，上述各類憑單可採網路、媒體或人工方式辦理申報，其中網路申報可說是最便捷又省時，扣繳義務人可多加利用。

中區國稅局說明，扣繳義務人及信託受託人可至財政部電子申報繳稅服務網站，下載「各類所得憑單（含信託）資料電子申報系統（IMX）」軟體，安裝於Windows 7或更高版本的電腦上，透過工商憑證IC卡、組織及團體憑證IC卡（XCA），或扣繳單位自行於報稅網站申請的報稅密碼為身分驗證，並依申報軟體的說明及操作步驟完成憑單申報，一經上傳成功，即完成申報程序。

中區國稅局進一步提醒，扣繳單位上傳資料若有誤，於申報期限屆滿前，以網路辦理更正申報時，應注意每次更正申報會覆蓋前次申報資料，更正申報須重新上傳應申報的全部資料，取得申報成功訊息後，應核對件數、總額及稅額等數據無誤，才完成更正申報程序。