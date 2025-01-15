列報扶養親屬 先打好算盤

5月報稅季，列報扶養親屬是常見節稅方式，高雄國稅局表示，納稅人可先盤點家庭成員所得、申報情況，計算最有利的申報方式，例如若獨立申報的子女適用稅率較高，可改由子女列報扶養祖父母，達節稅效果。

高雄國稅局舉例，曾有一件納保案例是兒子忘了報稅，被國稅局補稅加罰，母親帶著兒子向國稅局納保官求助，雖無法免除處罰，但納保官發現，往年祖母都是由父母列報扶養，父母合併申報，適用稅率5%，兒子適用稅率則是12%，若將祖母改由兒子列報扶養，可降低稅負，補稅、處罰金額也能下降。

國稅局表示，扶養親屬申報並非一成不變，民眾在申報綜所稅時，可以試算各種組合，選擇最為節稅的方案，充分運用稅法規定，妥善分配家庭扶養親屬，以實現稅負最小化。同時納稅人也應按時報繳稅款，以免因疏忽遭罰。