超微併購ZT案 公平會准了
超微（AMD）去年8月宣布以49億美元（約新台幣1,600億元）收購伺服器製造商ZT Systems，公平會昨（15）日經委員會審議通過，不禁止其結合。
AMD是在2024年8月19日宣布，以總價值49億美元收購雲端運算和AI資料中心設備設計商ZT Systems公司，以強化AI運算量能，挑戰輝達（NVIDIA）在AI市場主導地位。
公平會指出，AMD為無晶圓廠半導體公司，產製CPU等半導體元件，廣泛運用在消費性電子產品及伺服器；ZT主要設計及製造資料中心伺服器。
公平會分析，AMD產製的伺服器CPU、資料中心GPU及資料中心FPGA、資料中心SmartNIC等半導體元件，與ZT資料中心伺服器間具有垂直供應關係。
公平會表示，結合後AMD仍需面對英特爾及輝達競爭，我國上下游相關業者多表示，結合後仍可與參與結合事業維持既有交易關係，不至於造成市場封鎖。
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