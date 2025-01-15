還有7.4萬戶未辦竣 北市稅捐處：少做這件事房屋稅恐大幅增加

房屋稅條例及台北市房屋稅徵收自治條例規定房屋稅差別稅率2.0自113年7月1日起施行，今年5月即將開徵，納稅義務人為今年2月28日的房屋所有人或房屋使用權人。北市稅捐處指出，目前北市還有7.4萬戶房屋應可適用自住用稅率但尚未設立戶籍，負擔稅額可能大幅增加，提醒民眾於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才有優惠稅率。

北市府財局長胡曉嵐表示，房屋稅差別稅率2.0方案，自113年7月1日起正式施行後，針對符合單一自住房屋1.4萬戶及一般自住住家用房屋6萬戶，皆已於113年9月、12月寄發輔導通知「自住住家用房屋」認定要件增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記規定，很多民眾可能還沒有注意到辦「竣戶籍登記」的重要性，少做這件事，稅額可能就會大幅增加。

北市稅捐處長倪永祖表示，為減輕全國僅持有單一房屋且供自住使用民眾的房屋稅負擔，符合以下條件可享房屋稅單一自住優惠稅率1%：本人、配偶與未成年子女合計在全國僅持有1戶房屋、無出租或供營業使用、本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記。稅捐處估算臺北市符合單一自住的房屋達23.5萬戶，其中有1.4萬戶未設立戶籍。民眾於3月24日前設立戶籍，稅率將由3.2%降至1%。

倪永祖說，自住房屋改成全國3戶，但需要設戶籍，才能享有優惠稅率1.2%。目前台北市估計約有6萬戶房屋於113年適用自住用稅率，若3月24日前仍未設立戶籍，稅率將由1.2%提高至3.2%以上，稅額會增加1.67倍。此外，民眾於全國自住用房屋超過3戶以上，建議提早規畫，可重新選擇3戶，將戶籍設立在節稅效果大的房屋，以節省民眾荷包。

倪永祖表示，為鼓勵多屋族將住家用房屋釋出提供出租使用，出租且申報所得達租金標準的房屋，可適用低稅率1.5%至2.4%，稅負不增反減，但仍應先行辦理申報。經統計近3年有向國稅局申報租賃之房屋，未至稅捐處申報約有1.7萬戶，稅捐處113年底已寄發輔導通知。

稅捐處表示，符合要件未先辦理申報者，財政部資訊系統將會依全國總歸戶，自動轉為稅率3.2%至4.8%，稅率相差1倍以上。因此，若有出租供住家使用，請記得如期申報並檢附租賃契約書影本，程序才算完備。倪處長最後補充，地下租賃(未申報租賃所得)、空屋，將被課以3.2%至4.8%的差別稅率，鼓勵包租公誠實申報，如符合公益出租人資格更可享優惠稅率1.2%。

稅捐處表示，台北市現行住家用房屋免稅現值為10萬9000元以下，新法限制「自然人」名下全國只有3戶內可適用，如果名下免稅房屋有超過3間，也請向該處申報指定享有優惠的免稅房屋。