房價狂漲一年！ 新北擠下7連霸成「新繳稅王」

根據財政部最新統計，去年個人房地合一稅寫下歷史新高684億元，年增率高達63%，2024房地合一繳稅王由新北市奪冠，個人房地合一稅高達131億元，年增率高達89%，第二名則是台中市的127億，年增率52%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大漲反應出售的屋主房價出現明顯增值，過去由交易量大且價格飆漲的台中連續七年居冠。去年新北市整體房價出現走揚，加上新北市不動產交易量大，超車台中市成為新的房地合一稅繳稅王，不過也因為房地合一稅收實在太多，國稅局也會仔細檢視民眾節稅方式是否符合規定。

統計顯示，2024房地合一稅收個人就達684.4億元，不過2024的個人房地合一稅收高峰落在7月的73億元，8月71.5億元，之後隨房市景氣轉淡，房地合一稅收11月一度剩下52億元，12月又回升到66.3億元，但整體房地合一個人稅收2024年仍年增高達63%。

若以區域來看，個人房地合一稅收已經7連霸的台中市，2024年則由新北市奪冠，個人房地合一稅收131.4億元，年增89.3%，反映新北房市過去一年出售時價格大漲，曾敬德表示，新北市許多重劃區房價上漲，加上交易量大帶動稅收增加。

第二名的台中市個人房地合一稅收也達127.7億元，年增率高達52.1%，高雄市房地合一稅收97.5億元，年增83%。

曾敬德表示，房地合一稅收實在太驚人，納稅人也會想辦法利用一些方式節稅，包括重購退稅或者持有滿6年的400萬免稅額度，不過相關節稅方式都有規範，民眾應該事前規劃，並且完全符合規定，並將相關單據都留存妥善，才能夠聰明節稅。