集資買彩券中獎要繳稅？ 國稅局曝「兩種分法」差很多

為提升中獎機率，過年期間不少民眾選擇以集資方式購買公益彩券，究竟集資後中獎的獎金分配是否需申報贈與稅？台北國稅局表示，若按出資比例分配獎金，不屬於贈與範疇，無需申報贈與稅；但若中獎者將獎金無償贈與他人，則會涉及贈與稅問題。

國稅局解釋，根據《遺產及贈與稅法》規定，贈與是指財產所有人以自身財產無償讓與他人，經對方允受而生效的行為，因此，多位民眾集資購買彩券並按出資比例分配獎金，屬於各出資者依約取得的權益，不屬於贈與行為，也就不需向稽徵機關申報贈與稅。

國稅局表示，雖然集資購彩券屬民眾經常性活動，無需事前向國稅局報備，但為避免日後產生爭議，建議參與者於簽注前妥善建立書面或電子紀錄。

國稅局建議，可先在紙本或網路表單中註明投注地點、日期，並清楚記載每位出資者的姓名、出資金額，以及實際繳款情形等細節，完成後，將相關資料拍照存檔，並分送給各出資者留存備查，這些紀錄不僅能作為中獎後獎金分配的依據，亦能在必要時提供國稅局查核所需的證明文件。

雖然集資分配獎金不涉及贈與稅，國稅局提醒，若中獎者將部分或全部獎金無償贈與他人，則需留意相關規定，根據遺贈稅法規定，贈與人在一年內贈與他人的財產總額超過244萬元免稅額時，需於贈與行為發生後30日內向稽徵機關辦理贈與稅申報，中獎者若忽略相關規定，可能面臨稅務處罰，因此應特別謹慎獎金的運用。

此外，國稅局建議，在進行財務分配或稅務申報時，可隨時向戶籍所在地的國稅局諮詢，獲取專業建議與協助，避免因誤解規定而影響權益，並呼籲民眾在購買彩券時保持理性，量力而為，以免造成不必要的財務負擔。

過年期間，彩券市場熱潮再起，但稅務細節不可忽視。國稅局說，民眾只要依規分配獎金，就能合法免稅；反之，若因疏忽引發稅務爭議，得不償失，因此，正確的稅務處理是保障自身權益的最佳途徑。