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入境免稅酒額度放寬 擬25日上路
財政部關務署昨預告，修改規定將入境旅客攜帶自用酒類免稅數量上限，從現行一公升調升至一點五公升。官員說，考量春節將至，本案預告期為七天，預計廿一日預告期滿，最快可望在春節前、廿五日讓新制上路。
財政部考量入境旅客自用免稅酒數量相關規定已廿年未檢討、台灣免稅上限與他國相比略微偏低，且若調高門檻至一點五公升，稅損影響有限，初估每年減少關稅、營業稅和菸酒稅合計約數百萬元。
提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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