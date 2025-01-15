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入境免稅酒額度放寬 擬25日上路

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

財政部關務署昨預告，修改規定將入境旅客攜帶自用酒類免稅數量上限，從現行一公升調升至一點五公升。官員說，考量春節將至，本案預告期為七天，預計廿一日預告期滿，最快可望在春節前、廿五日讓新制上路。

財政部考量入境旅客自用免稅酒數量相關規定已廿年未檢討、台灣免稅上限與他國相比略微偏低，且若調高門檻至一點五公升，稅損影響有限，初估每年減少關稅、營業稅和菸酒稅合計約數百萬元。

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