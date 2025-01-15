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律師擔任清算人 免限制出境
台北國稅局表示，公司清算期間，如有限制負責人出境必要時，應以清算人為限制出境對象，不過如果清算人是由股東選任的律師或會計師，則不適用限制出境規定，藉此保障專業人士能順利執行清算業務。
台北國稅局解釋，個人或企業欠稅金額達一定數量且符合條件時，主管機關有權限制其出境。然而在公司進入清算階段時，根據《公司法》規定，清算人是公司法律及清算事務的法定代理人，負責處理所有相關事宜，因此，若清算人需對外處理事務並且涉及出境，相關的出境限制應適用於清算人，而非公司負責人。
財政部曾發布解釋令，若清算人是由股東選任的專業律師或會計師，則不受出境限制影響，國稅局官員解釋，此安排有其考量，若限制這些專業人士出境，可能導致他們不願接下清算人一職，進而影響清算進度，甚至造成不必要延誤或困難。
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