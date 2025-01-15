配偶關係消滅 生前贈與免稅

財政部南區國稅局表示，被繼承人在死亡前兩年內贈與財產，應列入遺產課稅，不過若被繼承人與受贈人之間的配偶或親屬關係，在被繼承人死亡前已消滅，就無須納入遺產稅計算範圍。

舉例來說，王先生的父親在2023年2月將土地贈與母親，母親2023年10月過世，父親隨後在2024年8月過世，原本父親贈與土地，屬於死亡前兩年贈與、應計入遺產稅，但由於母親比父親還早過世，配偶關係已於父親死亡前消滅，該筆土地可免併入父親遺產稅申報。

國稅局指出，以王先生的案例為例，其父親2023年2月將土地贈與母親，按規定原應併入遺產課稅，但因母親比父親還早過世，配偶關係已於父親死亡前消滅，因此該筆土地可免併入父親的遺產稅申報。

國稅局說明，這項規定目的是平衡稅負與親屬關係變動後的實際情況，由於配偶關係消滅，相關財產即不再屬遺產稅適用範圍，避免重複計稅可能性。