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跨年度賣地 節稅有撇步

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照片
稅務示意圖。聯合報系資料照片

基隆稅務局提醒，民眾如果在2024年簽約出售土地，但等到2025年才申報土地增值稅，需在簽約後30天內完成申報，才能用2024年的公告土地現值計算土地增值稅，減輕稅負。

舉例來說，林小姐在2024年12月30日訂定契約出售土地，當年度公告土地現值為每平方公尺3萬元，而隨著新年度開始，2025年1月1日公告的土地現值調高至每平方公尺3萬2,000元。

若林小姐在訂約後30日內，也就是2025年1月28日以前申報土地增值稅，稅務局將採用2024年的公告土地現值（每平方公尺3萬元）計算應納稅額；反之，若她超過期限，在2025年1月29日之後才辦理申報，稅務局將改以2025年的公告土地現值（每平方公尺3萬2,000元）計算稅額。

稅務局強調，土地增值稅的計算基準取決於申報時適用的公告土地現值，因此，跨年度的土地移轉案件特別需要留意申報時點選擇，若錯過申報期限，僅因現值基準不同，即可能造成稅負增加的情況，在林小姐的案例中，若以每平方公尺3萬2,000元計稅，土地移轉現值將顯著增加，進而導致應納土增稅金額上升。

公告土地現值是土地移轉時核課土增稅的基礎，各地方政府在去年底前，皆已陸續公布2025年公告土地現值，以六都來看，公告現值皆為上漲，又以桃園市平均調漲6.34%最多，台南市漲6.07%居次，台北市、新北市、高雄市漲幅也都超過5%，台中市上漲3.69%為六都最低。

土增稅 跨年

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