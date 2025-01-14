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車輛長期不用別白繳稅！稅務局教一撇步「合法節稅」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
牌照稅按日計稅，若長期不用記得申辦繳銷。圖／聯合報系資料照片
牌照稅按日計稅，若長期不用記得申辦繳銷。圖／聯合報系資料照片

長期不使用車輛，可別白白繳稅！雲林縣稅務局提醒，使用牌照稅是「按日」計算稅額，車輛超過一年不使用或長期不確定會不會使用，可持兩面車牌向監理機關申辦「繳銷」，自繳銷當日即可停徵使用牌照稅。

王小美將出國留學，預計兩年後才回國，詢問地稅局車輛該如何處理，稅務局表示，車輛只要長期確定不會使用，即可持兩面車牌到監理機關辦理繳銷，日後需要使用車輛時再申請重新驗車、領取新牌，並按領牌日核算該年度後續應納使用牌照稅額。

稅務局提醒，車輛辦理「繳銷」後，在未申請重新驗車、領取新牌前，切記不得使用。

稅務局說明，若車輛懸掛其他車輛車牌使用公共道路被查獲，屬「移用車牌」違規，將依使用牌照稅法規定，裁處全年應納稅額兩倍罰鍰，並依法要求補徵繳銷日起至查獲違規日止的本稅，再處以應納稅額兩倍以下罰鍰。

牌照稅 留學

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