8.5萬人注意！1月20日記得刷本子領退稅紅包

財政部北區國稅局提醒，2023年度綜合所得稅第三批退稅日期為今年1月20日，提醒民眾注意確認，以維護自身退稅權益。

綜所稅分成三批退稅，首批退稅7月底入帳，適用對象為今年採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月10日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件；第二批退稅為10月底入帳，適用對象為採用二維條碼、人工申報綜所稅者，或5月10日前向非戶籍所在地國稅局申報稅額試算案中，或5月11日後向任一國稅局申報者。

此次第三批退稅的對象是2024年5月1日至5月31日間申報為繳稅或不繳不退經國稅局核定為退稅的案件，及2024年5月31日之後逾期申報退稅案件。據統計，第三批退稅案件約8.5萬件、退稅金額約10億元，平均每件退稅1.17萬元。

國稅局提醒，如果民眾申報時已依規定填妥金融機構或郵局存款帳戶者，退稅款將於1月20日撥入退稅帳戶，未採用直撥退稅的民眾，該局將寄發退稅憑單，再由民眾於兌領有效期間內，1月20日起至3月20日止，持向金融機構辦理託收或兌領。