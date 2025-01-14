大陸「海外富人稅」受關注 勤業眾信籲台商提早因應

近年來，中國大陸面臨房地產市場低迷、經濟增長放緩及地方政府債務攀升等多重挑戰，為擴大財政收入，「海外富人稅」再度成為焦點。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林志偉提醒，長期在當地經營或居住的台商，也可能因符合稅務居民資格而需自行檢視並申報稅務，應密切關注並謹慎應對。

「海外富人稅」被視為中國大陸推動「共同富裕」政策的一環，旨在透過嚴格管理個人財富及加強跨境所得稽查，以縮小貧富差距，在共同申報準則（CRS）框架下，中國大陸已與約150個司法管轄區交換金融帳戶資訊，並在近期開始實施稽查。

部分高淨值人士已被要求進行「自查自報」，針對其海外所得進行檢視並主動申報，若發現申報不實，除了補繳稅款，還可能面臨滯納金及罰款。雖然目前稽查範圍及強度尚不完全明確，但市場已對相關風險保持高度警戒。

中國大陸針對境外所得的稽徵已有相關法規，包括個人所得稅法中的外國受控企業（CFC）條款，以及2020年第3號公告《關於境外所得有關個人所得稅政策的公告》，然而，由於個人CFC條款屬框架性規定，缺乏具體細則，稅務機關在執行上擁有較大解釋空間，未來隨實務案例的累積及政策細化，其對高資產個人和台商的影響值得關注。

此外，過去外籍個人股利免稅等優惠政策，隨著財政壓力增加，執行層面可能鬆動，但由於台商多以法人架構持股，該政策變動對台商的直接影響有限，真正需留意的是，當CFC條款逐步完善，台商如同時符合個人CFC與全球課稅居民的條件，稅負壓力恐將大幅增加。

林志偉提醒，「海外富人稅」反映了全球稅務稽查重心逐步從企業層面轉向個人層面，台商應優先針對稅務居民身份規劃、跨境資產配置及家族傳承架構進行全面檢視。

林志偉建議，台商未雨綢繆地整合稅務、地緣政治與資產保護等因素，並優化資產配置，不僅能提升營運效率，也有助於降低監管加強帶來的不確定性，進而在風險管理與家族傳承中取得更大的主動權。