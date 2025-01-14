稅收連4年超徵 去年估逾5千億

財政部昨天公布去年全國總稅收逾三兆七三○八億元，年增率百分之七點九，連續四年稅收超徵（超出預算數）；若加計一月入帳的遞延稅收，預估去年超徵金額數將達五一五○億至五二七○億元，有機會挑戰歷年新高。

財政部表示，去年以綜所稅、營所稅、證交稅、營業稅貢獻總稅收較多，四稅目合計超徵四三五五億元，貢獻度百分之八十七。其中證交稅寫下連廿月雙位數成長佳績，但增幅正在收斂。

統計近年來的稅收狀況，一○九年政府因應疫情祭出租稅分期延繳措施，導致稅收短徵二二三億元；一一○年開始，政府連三年稅收超徵，金額依序為四三二七億、五二三七億、三八六○億元，其中一一一年的稅收超徵金額創新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，初估去年全國稅收超徵約五一五○億至五二七○億元，中央政府部分為三六八○億至三七六○億元間，確切數據二月才會出爐。至於地方政府可領到的超徵紅包，據了解，初估金額為四六○億元。

財政部統計，去年十二月稅收創單月新高的稅目是娛樂稅。證交稅方面，劉訓蓉指出，去年十二月為二三四億元，創歷年同月新高，連廿個月雙位數正成長，主要受惠ＡＩ議題延燒，支撐股市交易量能，但增幅已持續收斂；累計去年全年為二八八○億元，為歷年新高，年增百分之四十六。