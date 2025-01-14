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打炒房效應 房地合一稅上月負成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

央行第七波房市管制持續發酵，財政部昨（13）日統計，去年12月個人房地合一稅實徵66億元，年減6.8%，由紅翻黑，是2023年8月以來首次負成長，終止連16個月雙位數正成長。從縣市別觀察，又以台中市、台南市、新竹縣、高雄市減少較多。

全年個人房地合一稅實徵684億元，續創2016年房地合一稅實施以來新高、年增63.2%，新北市、台中市、高雄市增加較多。

財政部官員表示，受央行第七波信用管制影響，銀行放款趨於保守，購屋也轉趨觀望，且房市買氣轉淡，使房地合一稅結束正成長，對照市場交易來看，六都建物買賣移轉棟數連三月呈現年減，反映出打炒房效應。

不過房市其餘稅收表現不一，可能是受到年底交屋潮與第4季陸續消化房貸排隊行列等因素，房市出現冬陽、交易量短暫回溫。財政部統計，去年12月契稅終結連二黑，轉為年增15.9%，主因大額稅案增加，其中又以台北、桃園、台中增加較多；去年全年實徵淨額193億元創新高，年增21.9%，高雄、桃園、台北增加顯著。

房地合一稅 房市 財政部

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