去年稅收超徵上看5,270億 證交稅連20月增兩位數

財政部昨（13）日公布去年總稅收逾3.7兆元、續創新高，年增7.9%，連四年超過預算數（簡稱超徵），超徵規模4,972億元，已是歷年次高，若以往年經驗加計遞延入帳稅收後，超徵數將達5,150億至5,270億元，可望挑戰歷史新高。

財政部表示，去年以綜所稅、營所稅、證交稅、營業稅貢獻總稅收較多，四稅目合計超徵4,355億元，貢獻度87%。其中證交稅寫下連20月雙位數成長佳績，但增幅正在收斂。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，初步統計2024年，已連四年高出預算目標，部分稅款會延後至元月前半月才入帳，參考並加計近四年整理期高、低標，估算全國超徵數約5,150億至5,270億元，中央政府部分為3,680億元至3,760億元間，確切數據2月才會出爐。

2024年12月及全年主要稅目稅收

財政部統計，去年12月稅收創單月新高者為娛樂稅；去年全年則是包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅、營利事業房地合一稅、總稅收，共17項創新高。

去年12月總稅收1,596億元，年減5.3%，以營業稅減少116億元、營所稅減少23億元、貨物稅減少21億元較多；全年稅收則以證交稅增加907億元、綜所稅增加671億元、營所稅增加386億元、營業稅增加366億元較多。

證交稅方面，劉訓蓉指出，去年12月實徵淨額為234億元，為歷年同月新高，年增18.4%，連20個月雙位數正成長，主要受惠於AI議題延燒，支撐股市交易量能，不過增幅已持續收斂；累計去年全年實徵淨額為2,880億元，為歷年同期新高，年增46%。

財政部表示，去年12月上市櫃股票日均成交值4,237億元，低於11月日均成交值，年增幅為17%。

劉訓蓉表示，12月初受美股續創歷史新高激勵，去年底集團作帳行情加持及外資法人買超挹注下，帶動台股強勁反彈，然而後續又有輝達遭到大陸反壟斷調查、Fed將放緩降息步伐等消息影響，使台股下挫，月底隨耶誕行情增添市場樂觀氣氛，美國通膨數據降溫，所以美股大幅上漲，也激勵台股走高，最終月底收在23,035點，增幅3.4%，統計2024年全年上漲5,104點，為史上最高、漲幅28.4%，為全球第二。