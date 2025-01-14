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申報扶養親屬 別漏報所得

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，納稅人在辦理綜所稅結算申報時，若列報扶養親屬，需將受扶養親屬各項所得併入申報，如有漏報，不僅需補繳稅款，還可能遭受罰款處分。

《所得稅法》規定，納稅人、配偶及符合條件的受扶養親屬，若有所得，必須一併申報並計算稅額，納稅人在結算申報期間，可查詢本人、配偶、未成年子女及其他符合條件扶養親屬的所得資料，資料涵蓋本人及符合條件的家人過去兩年內的所得。

舉例來說，納稅人小明在2020年辦理綜所稅結算申報時，列報父母為扶養親屬，但他未將父母的營利及利息所得，共計36萬元納入申報，結果被國稅局依查得資料補課稅款並處以罰鍰。

小明申請復查時辯稱，他是依國稅局提供的資料辦理申報，請求免除罰鍰，不過國稅局發現小明未注意到，父母前兩年並未被列為扶養親屬，使得他查詢所得資料未包括父母所得，國稅局認為這是應注意、卻未注意的過失，駁回復查申請。

國稅局 稅款 結算申報

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