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房屋無償供營業使用 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政台北國稅局提醒，若個人將名下房屋無償借給營業人設籍使用，無論是否實際收取租金，都必須依當地一般租金水準計算租賃收入，並在次年5月申報綜合所得稅。記者朱曼寧／攝影
財政台北國稅局提醒，若個人將名下房屋無償借給營業人設籍使用，無論是否實際收取租金，都必須依當地一般租金水準計算租賃收入，並在次年5月申報綜合所得稅。記者朱曼寧／攝影

財政台北國稅局提醒，若個人將名下房屋無償借給營業人設籍使用，無論是否實際收取租金，都必須依當地一般租金水準計算租賃收入，並在次年5月申報綜合所得稅

根據《所得稅法》第14條規定，若納稅人將財產借給他人使用，除非能提出證明確實是「無償出租」，且並未用於營業或業務執行；也就是說，屋主即使是出租給自己、或直系親屬負責的營業場所，因為屬於營業用，仍需計算租賃收入。

國稅局表示，前述所謂的「他人」，是指除了納稅人本身、配偶和直系親屬以外的其他個人或法人。

舉例來說，假設小君在2022年將自己名下的房屋無償提供給自己擔任負責人的A公司作為營業場所使用，小君並未列報租賃收入，國稅局根據當地的租金行情計算後，將相應的租賃收入併入小君的綜合所得稅課稅總額。

小君對此不服，向稅局申請復查，聲明該房屋僅供A公司經營使用，且並未向A公司收取租金，不過A公司作為法人機構，依據所得稅法施行細則第16條屬於「他人」，因此，即使小君並未向A公司收取租金，仍需依當地一般租金情況計算租賃收入，依法報繳綜所稅。

台北國稅局強調，個人若將名下房屋無償提供給營業人或法人使用，即使並未收取租金，也應依《所得稅法》規定，根據當地的租金行情計算租賃收入，並將該收入併入綜合所得總額進行報稅，納稅人應提高警覺，避免因忽略此項規定而引發不必要的稅務糾紛或罰款。

此外財政部日前公告，去年房東出租房屋的租賃所得，必要費用率仍以43%計算，與往年標準相同，也就是說，收到的1萬元租金中，可減除必要費用4,300元，僅5,700元須計入課稅。另外若符合住宅法、租賃專法所規定條件，必要費用率可望再提高。

國稅局 所得稅 租金

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